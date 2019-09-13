Sınırları zorlayan göğüs dekoltesi olay! Zalim İstanbul'daki Bahar Şahin çoştu
Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan son dönemim genç oyuncularından Bahar Şahin cesur pozları ile adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Seksiliğini ön plana çıkardığı paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağıyor.
Büyük ilgiyle izlenen Kanal D dizisi Zalim İstanbul'un 2. sezonu başladı. Farklı senaryosu ile dikkat çeken dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Dizi sayesinde yıldızı parlayan isimlerinde biri de Ceren karakterine hayat veren genç oyuncu Bahar Şahin...
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Sık sık cesur paylaşımları ile şimşekleri üzerine çeken Bahar Şahin, bu kez instagram hesabında derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Bu paylaşıma takipçileri sınırları zorladın yorumu yaptı.
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Daha önce sde eksiliğini ön plana çıkaran birçok poz paylaşan Bahar Şahin'e yüzlerce yorum yağdı.
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Dizide entrika ve oyunlar çevirerek Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmaya çalışan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin çok konuşulacak bir itirafta bulunmuştu.
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