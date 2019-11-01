Sınır Kartalları teyakkuzda! İşte görülmeye değer fotoğraflar
HAKKARİ kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca'ya artık huzur hakim. Sınır Kartalları bölgeye hakim ve kuş uçurtmuyor. İşte dikkat çeken fotoğraflar...
Kendilerine ‘Sınır Kartalları’ diyen Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağıl Özel Harekat Şubesi’nde görevli polisler, ilçeyi kuşbakışı gören yüksek rakımlı tepelerdeki üs bölgelerinde nöbet tutuyor.
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Bu üs bölgelerinden biri de Irak sınırının sıfır noktasındaki bin 500 rakımlı Kiyaris Tepe’de kurulu bulunuyor. Tepe, keskin yamaçları ve yalçın kayalıklar nedeniyle adeta bir kartal yuvasını andırıyor.
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Burada görevli polisler, son teknoloji cihazlar ve üstün silahlar kullanıyor.
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Bölgede kuş uçurtmuyorlar
Termal kameralardan yararlanarak sürekli gözleri sınırda, elleri tetikte olan polisler, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.
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