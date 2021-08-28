Sınır kapıları açıldı dediler Afgan mülteciler sınıra yığıldı! Jandarma müdahale ediyor

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda Afganistanlı göçmen yakalandı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde de bir grup göçmenin yürüdükleri görüldü.