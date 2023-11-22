Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir kız öğrenci, başka bir kız öğrenci tarafından feci şekilde dövüldü. Sınıftaki şiddet, diğer öğrenciler tarafından videoya alındı.