Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir kız öğrenci, başka bir kız öğrenci tarafından feci şekilde dövüldü. Sınıftaki şiddet, diğer öğrenciler tarafından videoya alındı.
Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı.
B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı.
O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.