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Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

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Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir kız öğrenci, başka bir kız öğrenci tarafından feci şekilde dövüldü. Sınıftaki şiddet, diğer öğrenciler tarafından videoya alındı. 

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Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. 

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Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. 

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Sınıfta akran şiddeti! Genç kız böyle darp edildi

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

İşte okulda dayağın videosu

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