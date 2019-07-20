Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz

Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz

RUSYA'da 17 yaşındaki Viktoria Averina isimli genç kız, güzel ve çekici olduğu gerekçesiyle sınıf arkadaşları tarafından yüzü camla kesildikten sonra boğularak öldürüldü.

Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz - Sayfa 1

Rusya'nın Arkhangelsk kentinde, sınıf arkadaşları, kendilerinden güzel olduğu ve Instagram'da beğeni sayısının fazla olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki Viktoria Averina'yı katletti.

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Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz - Sayfa 2

Arkadaşlarını boğarak öldürdükten sonra delik deşik eden ve ormana atan Lina ve İrina isimli iki zanlı, kendilerini ''Viktoria bizden daha güzel ve çekiciydi'' diyerek savundular.

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Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz - Sayfa 3

Uzmanlar, korkunç cinayeti işleyen iki şüphelinin de suça eğilimi olmayan normal ailelerin çocukları olduğunu belirtti.

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Sınıf arkadaşları genç kızın yüzünü kesip boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz - Sayfa 4

Ölmeden önce yüzü camla delik deşik edilmiş talihsiz kızın cesedi, ormanlık alanda bulunduğunda tanınmayacak haldeydi.

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