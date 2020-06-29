Singapur’dan Almanya’nın potansiyel koronavirüs aşısına 250 milyon dolarlık yatırım
Singapur’un iki devlet yatırım fonundan biri olan Temasek Holding’in Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 250 milyon dolarlık yatırım yaptığı açıklandı.
BioNTech'ten yapılan açıklamada; yatırımcıların küresel pandemiyi durdurma yarışına ilgisinin arttığı belirtilerek, bu yıl Moderna ve Novavax gibi aşı çalışmalarına katılan diğer biyoteknoloji firmalarının hisse senetlerinin yükseldiği ifade edildi.
Geçen yıl Ekim ayında ABD borsalarının Nasdaq endeksinde halka açılan BioNTech, yatırımcılardan sıradan hisseler için yaklaşık 139 milyon dolar, 4 yıllık zorunlu dönüştürülebilir senetler karşılığında ise 112 milyon dolar alacağını belirtmişti.
Kişiselleştirilmiş kanser aşıları üzerinde de çalışan BioNTech, hisselerinin ne kadarının Temasek’e ait olduğuna dair bir açıklama yapmadı, aynı şekilde Temasek de konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.
Alman şirketinin hisseleri şimdiye kadar Nasdaq biyoteknoloji endeksinin 12,1'ine kıyasla yüzde 83,4 arttı.