Sinem Ünsal, Halit Özgür ile ilişkisini itiraf etti! Sosyal medyayı sallayan açıklama!
Oyuncu Sinem Ünsal, kendisi gibi oyuncu olan Halit Özgür Sarı ile ilişki yaşıyordu. Ünsal, Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ardından rol arkadaşı Sarı'ya gönlünü kaptırdı. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan güzel oyuncu, sezzizliğini bozdu.
Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, 4 yıldır Kıvanç Kılınç ile ilişki yaşıyordu. Kılınç ile yollarını ayırma kararı alan Ünsal, gönlünü Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. Gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partneri Sarı ile ilişki yaşayan Ünsal, ilişkisini bakın nasıl itiraf etti...
FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı.
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın final çekimlerinin ardından baş başa Belgrad'a tatile gittiği ortaya çıktı.
Yeni rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.