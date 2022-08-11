Sinem Ünsal, Halit Özgür ile ilişkisini itiraf etti! Sosyal medyayı sallayan açıklama!

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, 4 yıldır Kıvanç Kılınç ile ilişki yaşıyordu. Kılınç ile yollarını ayırma kararı alan Ünsal, gönlünü Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. Gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partneri Sarı ile ilişki yaşayan Ünsal, ilişkisini bakın nasıl itiraf etti...