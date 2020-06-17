Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı 5 aylık hamile
Sinem Kobal, uzun bir sürenin ardından Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da dünyaevine girmişti. Çiftten geçtiğimiz haftalarda ise bebek müjdesi gelmiş, Kobal'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Uzun bir süredir Kobal, eşi İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıyordu ta ki doğum gününe kadar.
Sinem Kobal, aylar sonra ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yarın 46 yaşına basacak olan eşinin doğum gününü kutlayan Kobal, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
Öte yandan İmirzalıoğlu, eşi için jestini de geçtiğimiz günlerde yaptı. Yazın genellikle tekne tatili yapan çiftten İmirzalıoğlu, eşinin teknede rahat edemeyeceğini düşünerek diğer planını harekete geçirdi.
İmirzalıoğlu eşi için Marmaris Selimiye’de bir otelin iki odasını kapattı. Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan İmirzalıoğlu, 54 bin TL’yi peşin verdi.