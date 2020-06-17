Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı 5 aylık hamile

Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da dünyaevine girmişti. Çiftten geçtiğimiz haftalarda ise bebek müjdesi gelmiş, Kobal'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Uzun bir süredir Kobal, eşi İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıyordu ta ki doğum gününe kadar.