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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. İlk kızlarına Lalin ismini veren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci kızlarına da Leyla adını taktı.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini 17 Mayıs 2022 salı günü kucaklarına aldı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi

 Ünlü oyuncu ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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