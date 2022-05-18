Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarıyla havalara uçtu kızlarına bakın ne isim verdi
Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. İlk kızlarına Lalin ismini veren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci kızlarına da Leyla adını taktı.
Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
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Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
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Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini 17 Mayıs 2022 salı günü kucaklarına aldı.
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Ünlü oyuncu ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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