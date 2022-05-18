Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Herkes merak ediyordu Leyla ismini Kenan İmirzalıoğlu bakın neden vermiş
Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. Kızlarına çiftin neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıkarken Kobal hastalığını açıkladı.
Selena dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Kobal ile Ezel dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuş.
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Çift, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı.
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Ünlü çift 16 Mayıs'ta ikinci bebeklerine kavuştu.
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Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.
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