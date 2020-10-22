Sinem Kobal doğum yapınca Kenan İmirzalıoğlu'nun jestleri bakın neler oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın kucağına almak için gün saydıkları bebekleri dün gece dünyaya geldi. Çiftin komple bir katı kapattığı öğrenildi.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Mayıs 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. Çift, magazin gündeminde oldukça yer alıyor ve örnek bir çift olarak gösteriliyor.
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Hamilelik süreciyle herkesin ilgi odağı olan ve anne olmak için geri sayıma geçen Sinem Kobal’ın dün suda doğum yaptığı öğrenildi.
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Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal’ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.
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Öte yandan çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu öğrenildi.
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