Sinem Kobal dekoltesiyle olay oldu Sıla ve Hazer'in düğününe damga vurdu
Sıla ve Hazer Amani'nin düğününe eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber katılan Sinem Kobal'ın elbisesindeki bacak dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu.
Sıla ve Hazer çiftinin Nişantaşı'nda evde kıyılan nikahının ardından verdikleri davete katılan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, basın mensuplarının dikkatini çeken isimler oldu. 4 yıl önce hayatlarını görkemli bir düğünle birleştiren Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, Sıla ve Hazer'in düğünleri için mekana giriş yapmadan basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Sıla ve Hazer Amani'ye mutluluklar dileyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'na düğün öncesi yeni evlenen çifte tavsiyeleri olup olmadığı sorulunca ise tavsiyeler kısmına daha gelmedik düğünü bir yapalım ondan sonra diyerek cevap verdi.
Sinem Kobal Sıla ve Hazer Amani'nin düğünü için iddialı bir elbise tercih etti. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Kobal pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Güzel oyuncu elbisesiyle verdiği pozları "Hadi dans edelim" notuyla paylaşınca beğeni topladı.