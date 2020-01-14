Sinem Kobal dekoltesiyle olay oldu Sıla ve Hazer'in düğününe damga vurdu

Sıla ve Hazer çiftinin Nişantaşı'nda evde kıyılan nikahının ardından verdikleri davete katılan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, basın mensuplarının dikkatini çeken isimler oldu. 4 yıl önce hayatlarını görkemli bir düğünle birleştiren Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, Sıla ve Hazer'in düğünleri için mekana giriş yapmadan basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.