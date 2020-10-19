Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azerbaycanlı Nez bakın kim çıktı hamilelik iddiası olay yarattı

Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı Azerbaycanlı bir güzelle aldattığı hatta beslenme uzmanı olan Nez'in hamile olduğu iddia edildi. Sinan Akçıl, bu iddialara jet hızında yanıt verdi ve yalanladı. Fakat kim olduğu merak konusu olan beslenme uzmanı Nez'in fotoğrafları ve geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl'ı sahne aldığı bir mekanda dinlemeye gittiği ortaya çıktı.