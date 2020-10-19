Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azerbaycanlı Nez bakın kim çıktı hamilelik iddiası olay yarattı
Burcu Kıratlı'yı aldattığı iddia edilen Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azerbaycanlı Nez'in kim olduğu ortaya çıktı. Sinan Akçıl, haberleri yalanlasa da detaylar bomba gibi gündeme düştü.
Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, evliliği sürdüremedi ve boşandı fakat boşanmanın üzerinden bir ay geçmemişken barıştı. Hatta yakın zamanda yeniden evlenecekleri konuşulmaya başlandı. Sinan Akçıl'ın aldatma iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı Azerbaycanlı bir güzelle aldattığı hatta beslenme uzmanı olan Nez'in hamile olduğu iddia edildi. Sinan Akçıl, bu iddialara jet hızında yanıt verdi ve yalanladı. Fakat kim olduğu merak konusu olan beslenme uzmanı Nez'in fotoğrafları ve geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl'ı sahne aldığı bir mekanda dinlemeye gittiği ortaya çıktı.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Akçıl, bu iddiayı yalanlasa da Nez hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı. Nez, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından Instagram hesabını gizleyip, profil resmini de kaldırdı. Instagram'da 33 binden fazla takipçisi olan Nez'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.
Nez'in geçtiğimiz hafta Deha Bilimlier ile birlikte Muamma adlı mekanda sahne alan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gittiği de ortaya çıktı. Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın, beslenme uzmanı Nez'in verdiği diyet listesiyle zayıflamaya çalıştığı da konuşulanlar arasında.