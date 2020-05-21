Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası olay oldu Burcu Kıratlı'nın sürprizi

Sosyal medya hesabından Sinan Akçıl'ın yeni yaşını kutlayan Burcu Kıratlı, şu notu düştü:

"Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz"