Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası olay oldu Burcu Kıratlı'nın sürprizi
Mustafa Ceceli, Selin İmer ve Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın doğum günü için toplandı. Sinan Akçıl'a hiç benzemeyen doğum günü pastası geceye damga vurdu.
Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün 38. yaş gününü eşi Burcu Kıratlı ve Mustafa Ceceli, Selin İmer çiftiyle kutladı. Romantik kutlamada Sinan Akçıl için hazırlatılan pastanın asla Akçıl'a benzememesi herkesi kahkahaya boğdu. Doğum günü pastası eleştirilerin hedefi oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı pastadaki kişiyi oyuncu Barış Arduç'a benzeterek "Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan", "Pasta kim bilmiyorum ama kesinlikle Sinan Akçıl değil" ve "Pasta Keremcem ile Barış Arduç arasında gidip geliyor" gibi yorumlar yaptı.
Sosyal medya hesabından Sinan Akçıl'ın yeni yaşını kutlayan Burcu Kıratlı, şu notu düştü:
"Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz"
Sinan Akçıl ise doğum gününden kareleri sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşarak ''Güzel anlar'' notunu düştü.