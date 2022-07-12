Sinan Akçıl'dan bomba itiraf! Kendiyle ilgili öyle bir şey söyledi ki...

Başarılı müzik kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sinan Akçıl Bodrum'da sahne öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenip ikinci kez boşanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Akçıl, yaptığı açıklama ve itiraflarla magazin gündemini adeta çalkaladı. Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...