Sinan Akçıl'dan bomba itiraf! Kendiyle ilgili öyle bir şey söyledi ki...
Şarkılarıyla her döneme damga vurmayı başaran ve özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık adı geçen başarılı şarkıcı Sinan Akçıl sahne öncesi basın mensuplarına ropörtaj verdi. Önemli konulara değinen Akçıl, söyledikleriyle ağızları açık bıraktı. Bakın Sinan Akçıl kendi hayatıyla ilgili neyi itiraf etti...
Başarılı müzik kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sinan Akçıl Bodrum'da sahne öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenip ikinci kez boşanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Akçıl, yaptığı açıklama ve itiraflarla magazin gündemini adeta çalkaladı. Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...
Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Sahn öncesi gazetecilerle konuşan Sinan Akçıl, bekarlığa değindi.
Basın mensuplarının " Bekarlık Sultanlık mı sizce?" sorusuna:
"Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence şu anda ben sultanlık dönemindeyim madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" diyerek cevap verdi.