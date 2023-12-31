Sinan Akçıl'dan Aras Bulut İynemli'ye tepki: Disney daha ağırını yaptı kardeşim
|
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmamıştı. Bunun üzerine Aras Bulut İynemli, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sinan Akçıl da Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncuya tepki gösterdi.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmamıştı.
19
Ardından Aras Bulut İynemli, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bir paylaşım yaptı.
29
Aras Bulut İynemli geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası tek bir kelime etmemişti.
39
İynemli'nin ona tepki göstermeyip bu duruma tepki göstermesine çok sayıda yorum yapıldı.
49