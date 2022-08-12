Sinan Akçıl'dan akıllara durgunluk veren çocuk açıklaması! 'Her an birisiyle evlenebilirim' sözleri hayranlarını meraklandırdı
Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda 2. kez ayrıldığı oyuncu Burcu Kıratlı'dan sonra evliliğe tekrardan yeşil ışık yaktığını söylemişti. Her an evlenebilirim açıklaması yapan Akçıl çocuk isteğinden bahsederek hayranlarını meraklandırdı.
2021 yılında 2.kez nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı geçtiğimiz mayıs ayında tekrardan ayrılmışlardı. Evlilik hakkındaki açıklamalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı bu defa çocuk açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenen ve geçtiğimiz aylarda tekrar boşanarak bir yenisinin olmayacağı belirten şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda herkesi şaşkına uğratan açıklamalarda bulundu.
Akçıl üçüncü evliliğe sıcak baktığını ama aradığı kriterlerin bu sefer farklı olduğunu dile getirdi.
Akçıl, gelecekte evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğinin altını çizerken ünlü olmayan biriyle evlenebileceğini açıklamış ve bazı hayranlarını heyecanlandırmıştı.