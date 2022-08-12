Sinan Akçıl'dan akıllara durgunluk veren çocuk açıklaması! 'Her an birisiyle evlenebilirim' sözleri hayranlarını meraklandırdı

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenen ve geçtiğimiz aylarda tekrar boşanarak bir yenisinin olmayacağı belirten şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda herkesi şaşkına uğratan açıklamalarda bulundu.