Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ilişkisinde şok hamle! 20 gün önce boşanmışlardı
20 gün önce boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde herkesi şoke eden bir hamle oldu.
2019 Yılının ilk günlerinde hayatlarını Amsterdam'da birleştiren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 20 gün önce Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmış herkesi şaşırtmıştı ki boşanmanın ardından daha da şaşırtıcı bir hamle geldi.
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İki gün önce sosyal medya hesaplarından aynı anda dikkat çeken paylaşımlar yapan ünlü çiftin barıştığı söyleniyordu ki Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi.
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Burcu Kıratlı'nın dikkat çeken paylaşımı, Instagram'ın hikaye kısmından yayınlanmış, yeni boşanmış Kıratlı'nın kucağındaki kalpli balon ve çiçekler dikkat çekmişti.
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Sinan Akçıl ise Instagram'ın hikaye kısmından ''24.09.2019 Milad'' yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.
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