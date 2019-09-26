Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ilişkisinde şok hamle! 20 gün önce boşanmışlardı

2019 Yılının ilk günlerinde hayatlarını Amsterdam'da birleştiren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 20 gün önce Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmış herkesi şaşırtmıştı ki boşanmanın ardından daha da şaşırtıcı bir hamle geldi.