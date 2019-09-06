Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı! Adliye önünde ilk açıklama geldi

2018 Yılının son demlerinde evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl evliliği sadece 9 ay sürdü. Ünlü ikili, bugün saat 15.00 gibi Beykoz Adliyesi'ne giderek 15 dakika içerisinde boşandı. Görülen dava sonrası Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.