Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı! Adliye önünde ilk açıklama geldi
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Beykoz Adliyesi'nde 9 aylık evliliklerini sonlandırdı. İlk açıklama geldi.
2018 Yılının son demlerinde evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl evliliği sadece 9 ay sürdü. Ünlü ikili, bugün saat 15.00 gibi Beykoz Adliyesi'ne giderek 15 dakika içerisinde boşandı. Görülen dava sonrası Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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15 dakika süren dava çıkışında ayaküstü soruları yanıtlayan Akçıl, "Çok üzücü bir durum ama hayırlısı olsun, yürütemedik." dedi.
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Burcu Kıratlı ile boşanması üzerine çok konuşmak istemeyen Sinan Akçıl, adliyeyi terk ederken arabaya bindiği esnada ''Herkesin hayatı için hayırlısı olsun'' demekle yetindi.
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Aşk hayatı ve çapkınlıklarıyla anılan Sinan Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı ki bu evlilik yalnızca 9 ay sürebildi.
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