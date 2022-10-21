Sinan Akçıl sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na doğum günü sürprizi yaptı eski eş Burcu Kıratlı çıldırdı
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 2021 yılında ikinci kez evlenmiş ancak geçtiğimiz mayıs ayında boşanmışlardı. Sinan Akçıl'ın şimdilerde Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte. Ünlü şarkıcı 24 yaşına giren sevgilisine doğum günü sürprizi hazırladı. Burcu Kıratlı bu sürprize karşılık Sinan Akçıl'ı engelledi.
Sinan Akçıl 24 yaşına giren sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na sürpriz yaptı ve doğum gününü kutlamak için Paris’e götürdü.
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Eski eş Burcu Kıratlı ise Akçıl'ı sosyal medyada engelledi.
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Aleyna Kalaycıoğlu Paris gezisinden Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.
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Kalaycıoğlu sevgilisiyle beraber gittikler Paris'ten bu fotoğrafı paylaştı.
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