Sinan Akçıl kesenin ağzını açtı! Burcu Kıratlı ikinci kez istemeyince servet ödedi
3 yıl önce evlenip sürpriz şekilde ayrılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evlenmişti. Akçıl, Kıratlı'nın isteğini kırmayıp kesenin ağzını açtı.
Sinan Akçıl, aradığı mutluluğu 2018’de oyuncu Burcu Kıratlı’da bulmuştu. Aynı yılın aralık ayında da Amsterdam’da nikah masasına oturmuşlardı. Çift, evlendikten dokuz ay sonra boşanmış, 20 gün sonra da tekrar barışıp kaldıkları yerden devam kararı almıştı.
Yapboz tahtasına dönen ilişki geçen ekimde yine bitmişti. Ayrı kalmaya dayanamayan çift, barışıp ikinci kez nikah masasına oturdu. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.
İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı.
Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel’de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi.