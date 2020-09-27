Sinan Akçıl 'İlk kez tek eşliyim' deyip itiraf etti! Hadise ve Ebru Şallı ile bakın neden küsler

Kardeşi saklanmış: Babasının önceki eşinden çocuğunu yıllar sonra öğrendiğini belirten Akçıl "Net 2 brüt 6 kardeşiz! Ablamla biz iki kardeşiz, aynı anne babadan. Yıllar sonra merhaba diyerek biri geldi. “Ben Selen Akçıl, ablanızım” dedi. Meğer babamın annemden önceki eşinden bir kız çocuğu varmış. Bizden saklamışlar ama annem de Selen’e bakmış zaten bir süre. Ablamla öğrendik ki bir de abimiz varmış, Alman bir anneden. Babam annemden sonra evlendi ve ikiz bebekleri oldu. Yani anlayacağınız babamı Müge Anlı arasa büyük bir ihtimalle babam bir yerde çocuk yapıyor olur. Yıllarca bana boşu boşuna çapkın yazdılar. Genetikmiş demek ki!" diye konuştu.