Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? İkiliden aynı anda dikkat çeken paylaşımlar

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? İkiliden aynı anda dikkat çeken paylaşımlar
9 Eylül'de boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'dan dikkat çeken paylaşımlar aynı anda ikilinin barıştığı dedikoduları hızla yayıldı.
2019 Senesinin ilk günlerinde hayatlarını Amsterdam'da birleştiren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 Eylül'de tek celsede boşanmışlardı ki üzerinden yalnızca iki hafta geçmişken barıştıkları dedikoduları hızla yayıldı.
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Beykoz Adliyesi'nde 15 dakika içinde boşanan çift Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın sosyal medya hesaplarından aynı saatlerde yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
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Burcu Kıratlı, boşanmanın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından kalpli üzerinde seni seviyorum yazan bir balonla çiçeklerin olduğu bir fotoğraf paylaştı.
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Aynı zamanda Sinan Akçıl da Instagram'ın hikaye kısmından ''24.09.2019 milad'' yazılı bir not paylaştı.
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