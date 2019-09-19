Sinan Akçıl boşandığı eşi Burcu Kıratlı ve Ferhat Göçer için bakın neler söyledi
Sinan Akçıl, boşandığı eşi Burcu Kıratlı ve kavgalı olduğu Ferhat Göçer hakkında açıklamalar yaptı.
Çapkınlıklarıyla gündeme gelen Sinan Akçıl, 2019 yılının ilk yıllarında Amsterdam'da Burcu Kıratlı ile evlenerek herkesi şaşırtmıştı ki bu aşk ne yazık ki fazla uzun sürmedi. Evlilikleri yalnızca 9 ay süren çift, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'ne giderek 15 dakika içinde boşandı.
Tek celsede boşanan Sinan Akçıl, adliye çıkışı ''Herkes için hayırlısı olsun. Anlaşmalı boşandık" açıklaması yaparak kısa ve net bir cevap vermişti.
Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına açıklamalar yaptı. "Yurtdışına gitmedim. Ben hep Türkiye sınırları içinde değişik yerlerdeydim" diyen Akçıl, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi? " sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçınarak, "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" dedi.
Akçıl, Ferhat Göçer'le yaşadığı tartışma hakkında da açıklamalar yaptı. Akçıl, o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilileri ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.