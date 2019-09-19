Sinan Akçıl boşandığı eşi Burcu Kıratlı ve Ferhat Göçer için bakın neler söyledi

Akçıl, Ferhat Göçer'le yaşadığı tartışma hakkında da açıklamalar yaptı. Akçıl, o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilileri ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.