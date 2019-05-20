Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı

Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı

Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın bir çocuğu olduğunu Ece Seçkin'den duyduğunu söylemişti. Ece Seçkin'den o iddiaya cevap geldi.

Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı - Sayfa 1

TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı. Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.

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Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı - Sayfa 2

Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu söyledi. 

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Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı - Sayfa 3

Ece Seçkin'in Instagram hesabından yayınlanan açıklamaya göre, ''Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin, 19/05/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi haberi ile kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır.

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Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı - Sayfa 4

Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın, hiçbir dayanağı bulunmayan be mesnetsiz ifadelerle müvekkilimizi hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır.!''

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