Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia edilmişti! Ece Seçkin açıkladı
Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın bir çocuğu olduğunu Ece Seçkin'den duyduğunu söylemişti. Ece Seçkin'den o iddiaya cevap geldi.
TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı. Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.
Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu söyledi.
Ece Seçkin'in Instagram hesabından yayınlanan açıklamaya göre, ''Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin, 19/05/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi haberi ile kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır.
Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın, hiçbir dayanağı bulunmayan be mesnetsiz ifadelerle müvekkilimizi hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır.!''