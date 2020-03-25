Simge Sağın'dan özel hayatına dair olay açıklamalar! İnsanlar artık tek eşli değil
Müzik dünyasında son dönemlerin en çok konuşulan ismi şarkıcı Simge Sağın, açtığı YouTube kanalından sevenleriyle buluşurken şimdi de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
'Prens ve Prenses', 'Yankı', 'Yalnız Başına' gibi şarkılarla yıldızı parlayan Simge Sağın, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Şarkılarıyla dijital platformlarda 100 milyon rakamını geçen ünlü şarkıcı özel hayatına dair birçok bilinmeyenlerini cevapladı.
Magazin gündemine son günlerde sık sık gelmeye başlayan Simge Sağın, bunu yalnız yaşamasına ve başarılı bir kadın olmasına bağladığını söyledi. Sağın, tanındıkça ve başarılı oldukça bu haberlerin çıktığını ifade etti.
İşte Simge Sağın'ın verdiği özel cevaplar: Şu an hayatınızda biri var mı? Yok, uzun zamandır yok. Ama şu an hayatımda biri olsa, o da büyük sıkıntı olurmuş. Baksanıza duruma… Hayatınızdaki insan için de bu çok can sıkıcı olur. Her hafta adı başka biriyle anılan bir insan görüntüsü… Ama o haberleri yapanlar, lütfen benim de bir anne babanın kızı olduğumu unutmasınlar.
“Simge’nin aslında herkesten gizlediği bir çocuğu var” haberleri nereden çıktı? Hiç anlamış değilim! Düşünüyorum, aklıma o kadar bir şey gelmiyor ki… Evlat bu yani. İstenilse bile ne kadar saklanabilir? Olmayan bir şeyin savunmasını yapmak da zul geliyor insana.