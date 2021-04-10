Simge Sağın yeni klibindeki cesur sahneleriyle mest etti pozları da olay oldu
Bir süredir sessizliğini koruyan Simge Sağın, yeni klibiyle bomba gibi döndü. Klipteki cesur sahneler izleyenleri mest etti.
Simge, derin sessizliğinin ardından ‘Sevmek Yüzünden’ adlı şarkısıyla dönüş yaptı. Simge Sağın'ın şarkısı kadar klibinde verdiği pozlar da olay oldu.
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Simge Sağın sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.
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Şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Simge'nin, yeni şarkısı için çektiği klip de hayranlarından tam not aldı.
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Cesur sahnelere klibinde yer veren Simge'nin seksi görüntüsü beğeni topladı.
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