Simge Sağın kalça dansı yaptı takipçileri yerden yere vurdu
Simge Sağın, Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdiği konserinde kalça dansı yaptı. Sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu.
Geçtiğimiz akşam Simge Sağın, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını akustik haliyle seslendirdi. Öpücem şarkısıyla bir ivme kazanan Sağın, konser esnasında bir ara yaptığı kalça dansıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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Konserin bir bölümünde yaptığı kalça dansı ise hayranları tarafından kayda alındı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler ise kullanıcıları ikiye böldü.
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Bazı kullanıcılar Simge'nin kıvrak bir kadın olduğunu söylerken bir kısım da "Ah dans yakışsa keşke" ve "Bir de oynayabilse" gibi yorumlar yapıldı.
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Simge Sağın, son verdiği bir röportajda ünlü olmadan önce çok zor günler geçirdiğini itiraf ederek şunları söylemişti:
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