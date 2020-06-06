Simge Sağın çocuğu olup olmadığı hakkında ilk kez konuştu herkesi uyardı
Simge Sağın, hakkında çıkan "Çocuğu var" iddiaları hakkında YouTube'da yayımlanan bir canlı yayında ilk kez konuştu. Sağın, hayranlarını uyarmadan da geçmedi.
Bir dönem Simge Sağın hakkında ''Kız çocuğu var'' iddiaları ortalığı kasıp kavurdu. Sağın, bu iddialar hakkında YouTube'da yayımlanan Magazin Noteri adlı programda açıklama yaptı.
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Başarılı popçu, "Kız çocuğu var" haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Simge, "Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım" dedi.
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38 yaşındaki popçu, Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında da açıklama yaptı.
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"Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi" diyen Simge Sağın, şunları da ekledi:
"Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey.''
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