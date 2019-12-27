Simay Barlas İdris Nebi Taşkan yakalandı Zalim İstanbul Damla Civan aşkı gerçek oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da Civan karakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan ve Damla karakterine hayat veren Simay Barlas beraber yakalandı.
Yeni sezona iddialı giren Zalim İstanbul dizisinin oyuncuları Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Dizide Damla ve Civan karakterlerine hayat veren ikili, Bakırköy Zoom Cafe’de baş başa görüntülendi.
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Dizideki uyumlarıyla herkes tarafından oldukça beğenilen ikilinin bu yakınlaşması ise hayranlarını heyecanlandıracak gibi duruyor.
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Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen ikili, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu.
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Magazinciler Birliği muhabirlerinin objektifine yakalanan ve samimi görüntüler sergileyen ikilinin yeni aşkları belgelenmiş oldu.
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