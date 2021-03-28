'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi
Tanem Sivar ve Edhem Dirvana çiftinden sevindiren haber geldi.
Acun Firarda, Yetenek Sizsiniz, Survivor programlarındaki sunuculuğuyla tanınan 41 yaşındaki Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmişti. Sivar, evliliğinin ikinci yılında oğlu Süleyman'ı kucağına almıştı.
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Çift, Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdürüyordu.
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Tanem Sivar, dün gece ikinci kez annelik sevincini yaşadı.
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Sivar ve Dirvana çifti bebeklerine Kemal ismini verdi.
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