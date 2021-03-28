BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13

'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

Tanem Sivar ve Edhem Dirvana çiftinden sevindiren haber geldi.

'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

Acun Firarda, Yetenek Sizsiniz, Survivor programlarındaki sunuculuğuyla tanınan 41 yaşındaki Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmişti. Sivar, evliliğinin ikinci yılında oğlu Süleyman'ı kucağına almıştı.

110
'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

Çift, Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdürüyordu.

210
'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

Tanem Sivar, dün gece ikinci kez annelik sevincini yaşadı.

310
'Şımarma akıllı ol' deyip Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana müjdeyi verdi

Sivar ve Dirvana çifti bebeklerine Kemal ismini verdi.

410