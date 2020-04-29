Silivri’de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

“Onu insanların yoğun olduğu bir yerden aldık”

Köpeği insanların yoğun olduğu bir yerden aldıklarını söyleyen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Bir köpeğin bu kadar güçten düşme süreci uzun ve belirgin bir süreçtir. Onu bir mahallenin merkezinden, insanların yoğun olduğu bir yerden aldık. Aylarca onun bu haline tanık olup haber vermeden ölümünü beklemek çok vicdansızca" ifadelerini kullandı.