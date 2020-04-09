Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan alkışlanacak hareket
Zeytin Dalı Harekâtı’nda savaş uçaklarımızın yok ettiği terörist başının resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapılmak üzere destek isteyen kahraman komutanın bu destek talebini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz geri çevirmedi.
Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kendisine gelen mesajı ve sonrasında yaşanan süreci attığı tweetlerle şöyle özetledi;
Başkan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Suriye Afrin’de görev yapan kahraman bir komutanımızdan, “Abi Selamünaleyküm. Afrin Bülbül’de, Zeytin Dalı Harekatı’nda uçağın vurduğu terörist başının resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapmayı düşünüyoruz. Kırmızı ve beyaz yağlı boyaya ihtiyacımız olacak, yardımcı olabilir misiniz.” şeklinde bir telefon mesajı aldım. Hemen talep edilen miktardaki boyalar ve sair malzemeleri Gaziantep’ten hayırsever bir arkadaşımın katkılarıyla kendilerine ulaştırdık.
45 gün sonra da “Bugün işlemi tamamladık, Bayrağımız her yerde. Her şey için teşekkür ederim.” mesajı geldi. Terörist başının resmi yerine Şanlı Bayrağımızın resminin yapıldığını, komutanımızdan almış olduğum mesajla görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın sonsuza kadar yerinde kalması dileklerimle, başta kahraman komutanımız olmak üzere silah arkadaşlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum
Cenab-ı Allah vatan, millet ve bayrak için canını feda edercesine çalışan bütün askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Ve, Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi, “Bir kere yükselen bayrak, bir daha yere inmez” diyorum