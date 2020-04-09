Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan alkışlanacak hareket

45 gün sonra da “Bugün işlemi tamamladık, Bayrağımız her yerde. Her şey için teşekkür ederim.” mesajı geldi. Terörist başının resmi yerine Şanlı Bayrağımızın resminin yapıldığını, komutanımızdan almış olduğum mesajla görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın sonsuza kadar yerinde kalması dileklerimle, başta kahraman komutanımız olmak üzere silah arkadaşlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum