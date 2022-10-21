Silikonları eleştiri alan Megan Fox kimseye aldırış etmedi dekolteli pozlarıyla nispet yaptı

Bu konuda bir yorumu gören Fox sosyal medyadaki takipçisine "Aman tanrım bir şey unuttuğumu biliyordum! Çabuk, biri Beverly Hills otelinin uşağını arasın. Onları gördüğümü hatırladığım son yer orası. Belki biri onları kayıp eşyaya çevirmiştir" diyerek yanıt verdi.