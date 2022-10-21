Silikonları eleştiri alan Megan Fox kimseye aldırış etmedi dekolteli pozlarıyla nispet yaptı
Şu sıralar Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan ünlü yıldız Megan Fox göğüslerine silikon taktırttı. Fox'un göğüslerini çok fazla büyüttürdüğünü düşünen hayranları ise ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Fox'tan kendisine yönelen eleştirilere ise yanıt gecikmedi. Bakın güzel isim eleştirilere nasıl yanıt verdi...
Machine Gun Kelly ile nişanlı olan oyuncu Megan Fox son haliyle gündemdeydi. Göğüs büyütme operasyonu yaptırdığı için eleştiri alan oyuncu Fox sık sık yeni haliyle pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerine sunuyor.
Kendisine "Yavaş yavaş bir Kardashian'a dönüşüyorsun" eleştirileri gelen oyuncu bu eleştirileri göğüs pozlarıyla yanıtlıyor.
Megan Fox'a gelen bir diğer eleştiri ise çocuklarına zaman ayırmadığı yönünde.
Bu konuda bir yorumu gören Fox sosyal medyadaki takipçisine "Aman tanrım bir şey unuttuğumu biliyordum! Çabuk, biri Beverly Hills otelinin uşağını arasın. Onları gördüğümü hatırladığım son yer orası. Belki biri onları kayıp eşyaya çevirmiştir" diyerek yanıt verdi.