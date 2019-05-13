Şilan Makal'a DM'den yürüyen ünlü isimler kim? İtiraf etti

İlk olarak 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılan, ardından dizi piyasasına Yeni Gelin ile bomba bir giriş yapan Şilan Makal, her geçen gün hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. Son olarak Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan Makal, ünlenmesinin ardından başından geçenleri anlattı.