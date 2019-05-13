Şilan Makal'a DM'den yürüyen ünlü isimler kim? İtiraf etti
Show TV'de geçtiğimiz dönem final yapan Yeni Gelin dizisinin yıldız ismi Şilan Makal, katıldığı bir programda iki bine yakın evlilik teklifi aldığını itiraf etti.
İlk olarak 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılan, ardından dizi piyasasına Yeni Gelin ile bomba bir giriş yapan Şilan Makal, her geçen gün hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. Son olarak Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan Makal, ünlenmesinin ardından başından geçenleri anlattı.
'Yeni Gelin' dizisine ilk başladığı dönem değişik tepkiler aldığını söyleyen oyuncu, "İlk bölümlerde kötü karakter olarak diziye başladım. Sokakta, 'Dilan yılan' diyorlardı... Başta kendimi kötü hissettim. Sonra oyuncu koçum ve sevdiklerim, 'Bu senin başarılı olduğunu gösteriyor' dediklerinde hoşuma gitti" diye konuştu.
Sosyal medyadan evlilik teklifleri de aldığını söyleyen Şilan Makal, ''İki bine yakın teklif geldi" diyerek, ünlü isimlerin de DM'den kendisine yürüdüğünü belirtti. Makal konuşmasına şu şekilde devam etti:
''Bazen aralarında tanıdık isimler oluyor. Ama sosyal medyadan biriyle arkadaşlık kurmak bana sahte geliyor. Mesajlara cevap vermiyorum'' açıklamasını yaptı."