Silahlı kavgaya karışan eski EDHO oyuncusu Mustafa Üstündağ için karar verildi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Mustafa Üstündağ, Muğla'da bir silahlı saldırıya karıştı. Gözaltına alınan oyuncu için karar verildi.
Son olarak ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Mustafa Üstündağ, Bodrum'da karıştığı kavganın ardından gözaltına alındı. Çünkü TOSFED Ralli Kupası'nın ardından arkadaşlarıyla beraber ortalığı ayağa kaldırdı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından büyük kavga çıktı. Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.
Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.
Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.