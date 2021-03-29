Silahla başından vurularak ölen Özlem savcının bilinmeyenleri! Evlat edinilmiş
YOZGAT'ta başından vurularak hayatını kaybeden savcının hayat hikayesi ortaya çıktı. Savcı Özlem Salkım, Rahime (68) ve Ramazan Salkım (66) çifti tarafından 3 aylıkken evlat edinilmiş. Ailesi, fotoğraf arşivini açarak savcıyla ilgili bilinmeyenleri anlatırken babanın o cümlesi kahretti.
Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, geçen 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış, ardından 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.
İlk kızları ölünce...: Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Özlem Salkım'ın, Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. 1976 yılında evlenen çiftin, 4 yıl sonra doğan kızları 2 gün sonra hastanede ölünce, bir daha çocukları olmadığı, bunun üzerine 17 yıl sonra (1933) Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup, 3 aylıkken Özlem'i evlat edindiği öğrenildi.
Memur emeklisi olan Ramazan Salkım, Özlem'i 3 aylıkken evlat edindiklerini söyleyerek, "Sonradan öğrendiğimize göre annesi vefat etmiş, babasının kim olduğunu öğrenemedik. İlkokul, lise ve üniversitede çok başarılı bir çocuktu." dedi.
Baba Salkım, kızının savcı olma sürecini anlatarak "Kırıkkale Üniversitesi’ni kalmadan bitirdi, sonra avukatlık stajını yaptıktan sonra, savcılık imtihanına girdi. Savcılığı kazandı, Ankara’da 1,5 sene savcılık stajını yaptı. Sonra Sorgun Adliyesine atandı. Sürekli gelir giderdi. İşi çok iyiydi; ama çok yoğundu, işini çok severek yapıyordu." diye konuştu.