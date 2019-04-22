Sıla'dan dava sonrası ilk paylaşım... Bakın ne yazdı?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Sıla mahkeme çıkışı yaptığı açıklamadan sonra Instagram'da yaşadıklarıyla alakalı bir gönderi paylaştı.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme kararıyla, Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kural'a verilen hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar verdi.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, mahkemenin hemen ardından yaptığı açıklamanın sonrasında bir de sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sıla sosyal medya hesabında: “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim.
Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim.
Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim.