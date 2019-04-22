Sıla'dan dava sonrası ilk paylaşım... Bakın ne yazdı?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, mahkemenin hemen ardından yaptığı açıklamanın sonrasında bir de sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sıla sosyal medya hesabında: “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim.