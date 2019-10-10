Sıla sosyal medyadan duyurdu! Özür dileyip iptal etti
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cuma ve Cumartesi olan konserlerini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ünlü Şarkıcı paylaşımında, "Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
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Konserlerini iptal eden Sıla'ya sosyal medyadan destek mesajları geldi.
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