Sıla Hazer Amani ile evlendi! Sıla'nın hamile olduğu söyleniyor

Sıla Gençoğlu dayak sebebiyle biten Ahmet Kural ile olan ilişkisinin ardından o dönem evli olan Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazer Amani, Sıla için eşini boşayıp bu ilişkiye devam etti. Sıla ve Hazer Amani de ilişkilerini evlerinde yaptıkları bir törenle nikah masasına taşıdılar. Sıla'nın gelinliği gibi tören de çok sade oldu.