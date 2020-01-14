Sıla Hazer Amani ile evlendi! Sıla'nın hamile olduğu söyleniyor
Ünlü şef Hazer Amani eşini boşayıp Sıla Gençoğlu ile evlendi. Sıla'nın hamile kaldığı için düğünün apar topar yapıldığı iddiası var. Hazer Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk, Sıla'nın ise Serkan Güney ve Burak Erkul oldu.
Sıla Gençoğlu dayak sebebiyle biten Ahmet Kural ile olan ilişkisinin ardından o dönem evli olan Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazer Amani, Sıla için eşini boşayıp bu ilişkiye devam etti. Sıla ve Hazer Amani de ilişkilerini evlerinde yaptıkları bir törenle nikah masasına taşıdılar. Sıla'nın gelinliği gibi tören de çok sade oldu.
Sıla'nın şahitliğini, menajeri Serkan Güney ve müzik direktörü Burak Erkul üstlenirken Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal oldu. Sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahta "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca Sıla, kendi düğününde de sahne alarak şarkılar söyledi.
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk görüntüler sosyal medyaya düşünce ise Sıla'nın Özlem Süer imzalı gelinliği herkes tarafından konuşuldu.
Geceye Sıla ve Hazer çiftinin ailelerinin yanı sıra 100'e yakın dostu katıldı. Beyazıt Öztürk, nikahın ardından habercilerin sorularını yanıtladı.