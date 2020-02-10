Sıla Gençoğlu'ndan Demet Akalın'ı sildi! İlk kez konuyla ilgili konuştu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın dahil birçok ünlü ismi sosyal medya hesabından silen SılanGençoğlu, knuya dair açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz ay Şef Hazer Amani ile dünyaevine giren mutlu çift düğünün ardından balayına Roma'ya gitmişlerdi. Balayından dönen Sıla ve Hazer önceki akşam 'Hedda Gabler’ adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı.
Şarkıcı Sıla'nın meslektaşı Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlü isimleri takip etmeyi bırakmış ve Sıla Gençoğlu'nun bu hareketi magazin kamuoyunda ses getirdi. Güzel şarkıcıya, muhabirler tarafından bu konuya dair soru soruldu.
"Teknolojinin gazabına uğradım": Muhabirlerin Demet Akalın’ı takipten bıraktığını hatırlattığı Sıla, “Oralara hiç girmeyin. Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takipten çıktım ve hala uğraşıyorum. Düzeltmek için uğraşıyorum. Benim sevgim sosyal medya ile ölçülemez” ifadelerini kullandı.
Öte yandan hamile olduğu bu nedenle sürpriz bir şekilde evlendiği söylenen Sıla, çıkan bebek haberlerini; “Benim çocuk stüdyoda arkadaşlar. Yeni şarkılar yapıyorum, bebeğim onlar” diyerek yalanladı.