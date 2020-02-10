Sıla Gençoğlu'ndan Demet Akalın'ı sildi! İlk kez konuyla ilgili konuştu

Şarkıcı Sıla'nın meslektaşı Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlü isimleri takip etmeyi bırakmış ve Sıla Gençoğlu'nun bu hareketi magazin kamuoyunda ses getirdi. Güzel şarkıcıya, muhabirler tarafından bu konuya dair soru soruldu.