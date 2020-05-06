Sıklıkla klavye kullananlarda görülen karpal tünel sendromu nedir?

Son yapılan bilimsel çalışmalarda, karpal tünel sendromunda bilek çevresi, bel çevresi ve vücut kitle endeksi arasındaki ilişkiler araştırılmış olup, bel çevresi ve tüm vücut yağının karpal tünel sendromunda önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.