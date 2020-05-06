Sıklıkla klavye kullananlarda görülen karpal tünel sendromu nedir?
Karpal tünel sendromunun tedavisi var mı? Karpat tünel senromu nasıl geçer? İşte bilek ağrısına ve karpal tünel tedavisi hakkında Fizyoterapist Merve Selen Akkurt merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen karpat tünel sendromu genellikle çok fazla klavye kullanımı veya el bileğini sürekli olarak bükülür bir pozisyonda olması nedeniyle ortaya çıkıyor.
Karpal tünel sendromu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülür. El bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda ve klavye kullanma, elde çamaşır yıkama, hamur yoğurma gibi hareketleri çok sık yapan kişilerde görülebilir. El ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülür
Son yapılan bilimsel çalışmalarda, karpal tünel sendromunda bilek çevresi, bel çevresi ve vücut kitle endeksi arasındaki ilişkiler araştırılmış olup, bel çevresi ve tüm vücut yağının karpal tünel sendromunda önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.
Yani vücut ağırlığımızın da, karpal tünel sendromu riskini etkilediği belirlenmiştir. Bu sebeplerin dışında, karpal tünel sendromu bazı hastalıkları da tetikleyebilir.