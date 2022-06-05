BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20

Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

SİİRT'ten kaza haberi geldi. İşçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

Kaza, Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 

17
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. 

27
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

37
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

47