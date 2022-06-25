Siirt'te buğday hasadının bolluğunu gören çiftçi, buğdayların içinde yüzdü!

Burada bulunduğumuz çiftçimizin tarlasında yaklaşık olarak 4 bin dekarlık bir alanda buğday ekimi yapılmakta. 4 bin dekarın bin alanı sulanabilmektedir. 3 bin dekarlık kuru alanda dönüm başına 350-400 kilogram verim alınırken, sulanabildiği bin dekarlık alanda da bin kilogramın üzerinde bir verim alacağız inşallah.