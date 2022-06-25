Siirt'te buğday hasadının bolluğunu gören çiftçi, buğdayların içinde yüzdü!
Siirt'te halaylar eşliğinde hasadına başlanan, 305 bin dekarda ekilen buğdaydan 125 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Cengiz Atak adlı çiftçi, rekoltedeki yüksek verimi görünce buğday banyosu yaptı. Çiftçinin o halleri, görenleri gülümsetti. Adeta buğdayların içinnde yüzdü! Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...
Siirt’te hasattaki bereketi gören çiftçi, ‘buğday banyosu’ yaptı.Üstünden aşağıya dökülen buğdaylarla mutluluk pozları verdi. Bu pozlara şahit olanlar kendini gülümsemekten alamadı. İşte haberin detayları...
Siirt’te önemli hububat üretim merkezlerinden Kurtalan ilçesi Garzan Ovası'nda, "Buğday Hasat Günü" etkinliği düzenlendi. Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat başladı.
Buğday ve kırmızı mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi. Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında 140 bin ton hububat üretimi yapıldığını ifade eden Demirhan, “Bugün Kurtalan ilçemiz Saipbeyli köyünde bulunmaktayız.
Burada bulunduğumuz çiftçimizin tarlasında yaklaşık olarak 4 bin dekarlık bir alanda buğday ekimi yapılmakta. 4 bin dekarın bin alanı sulanabilmektedir. 3 bin dekarlık kuru alanda dönüm başına 350-400 kilogram verim alınırken, sulanabildiği bin dekarlık alanda da bin kilogramın üzerinde bir verim alacağız inşallah.