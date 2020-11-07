Siirt'te bıttımdan cilt kremi üretti, siparişlere yetişemiyor

Bıttım sabunu üretiminde kaynayan kazanlardan elde ettiği köpükle cilt kremini ürettiğini aktaran Varır, "Bir hayli meşakkatli bir iştir. Yaklaşık 30 kilo bıttımdan kaynadıktan sonra 5 kilo elde ediyoruz. Ancak kaynayan bıttımın köpüğünü alıyorum ve bu köpük ile gerek sabun ve gerekse bıttım kremi yapıyorum. Bıttım kremini yaptığım araştırmalar sonucu ürettim ve bunun nasıl yapılması konusunda birçok yerden fikir alışverişinde bulundum. Kazanlarda kaynayan bıttım yağının ki bu tamamen doğal bir yağdır, süzerek farklı bir kazana koyuyorum. Kazanda ise 80-90 derece kaynattıktan sonra hiçbir katkı maddesi koymadan 3 gün sonra bekletip, tekrar süzüyorum ve süzme aşaması bittikten sonra ürettiğim kremleri küçük kavanozlara koyarak, hazır hale getiriyorum" diye konuştu.