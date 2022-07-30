Şii lider Mukteda Es Sadr'ın destekçileri yeşil bölgeye girdi Bağdat Meclisi'ni bastı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokaklar karışmış durumda. Şii lider Mukteda Es Sadr'ın destekçileri, başkentteki yeşil bölgeye girdi. Bir kez daha Irak Meclisi'ni bastı.
Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, yeşil bölgeyi koruyan beton bariyerlere saldırdı. Bariyerlerin üzerinden atladı. Sadr destekçileri, İran destekli Şii çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Es Sudani'yi protesto ediyor.
Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı.
Protestocular dün de Ulusal Hikmet Akımı'nın parti binasını basmış ve kapısına kilit vurmuştu. Sadr destekçileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha yeşil bölgeye girmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği protestocular, Meclis binasını talan etmişti.
Irak'ta Ekim'de yapılan milletvekili seçimleri sonrası Sadr'ın partisi en fazla oyu almış ancak hiçbir parti hükumet kurmak için gereken 3'te 2 oy oranına ulaşamamıştı. Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Sadr vekillerini Meclis'ten çekmiş ve müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.