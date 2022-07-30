Şii lider Mukteda Es Sadr'ın destekçileri yeşil bölgeye girdi Bağdat Meclisi'ni bastı

Irak'ta Ekim'de yapılan milletvekili seçimleri sonrası Sadr'ın partisi en fazla oyu almış ancak hiçbir parti hükumet kurmak için gereken 3'te 2 oy oranına ulaşamamıştı. Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Sadr vekillerini Meclis'ten çekmiş ve müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.