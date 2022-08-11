Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı iki kızının babası eski eşiyle yaşadığı olaylar ve estetikleriyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu bu sefer Deniz M adlı bir kadının iddialarıyla gündeme geldi. Sinir küpüne dönen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.