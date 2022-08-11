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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan iddialara sert bir dille tepki verdi. Ersubaşı kendisini dolandırıcılık iddialarıyla suçlayan kişiye mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı iki kızının babası eski eşiyle yaşadığı olaylar ve estetikleriyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu bu sefer Deniz M adlı bir kadının iddialarıyla gündeme geldi. Sinir küpüne dönen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı verdiği kilolar ve estetikleriyle konuşuluyordu.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Bu kez Deniz M. adlı bir kadının kendisi hakkındaki dolandırıcılık iddialarına verdiği cevaplarla gündeme geldi. 

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı dolandırıcılık iddialarına daha fazla dayanamadı! Sinir küpüne döndü açtı ağzını yumdu gözünü

Damla Ersubaşı Instagram hesabından kendisi hakkında iddialarda bulunan Deniz M. adlı kişiye cevap verdi. "Öyle kolay değil 2 çocuk annesi iftira atmak, mahkemede görüşeceğiz" dedi.

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