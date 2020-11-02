Sihirli Annem'in Betüş'ü belli oldu Açelya Topaloğlu kadroya dahil oldu

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden ekranlara geri dönüyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olan Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor.