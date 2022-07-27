Sigaraya zam sigara fiyatları 2022 güncel listesi 27 Temmuz sigara fiyatları kaç para oldu?

Sigara zam mı geldi, sigara zammı sonrası yeni fiyatları kaç para oldu sorusu 27 Temmuz Çarşamba günü en çok aranan konulardan biri oldu. Ocak ayından beri 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına güncelleme yapıldı ve Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarındaki sigaralara 2 lira zam yapıldı. Buna göre Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. Peki Parliament, Marlboro, Lark, L&M, Muratti sigara fiyatları kaç para oldu?