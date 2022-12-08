Sigaraya zam mı geldi 8 Aralık güncel sigara listesi yeni fiyatları
2023 yılına girmeye az bir zaman kala ard arda gelen zamlardan sigara fiyatları da nasibini aldı. Yıl içinde 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına yılbaşına öncesi bir zam daha gelecek iddiası günün konusu oldu. En az 4 lira daha artacak sigara fiyatları sonrası güncel liste nasıl olacak? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları listesi
Sigaraya zam mı geldi sorusu bugün birçok vatandaşın merak ettiği konulardan biri oldu. 2022 yılında 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına iddialara göre yılbaşı gelmeden 4 lira birden zam gelecek. Peki yapılacak sonla birlikte en düşük sigara fiyatı kaç para olacak? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları
Yeni yıla az bir süre kala vatandaş yeni sigara zammı iddiasıyla sarsıldı. 2023 yılında beklenen sigara zammı yeni yıldan önce sürpriz bir şekilde Aralık ayında uygulanacak. İşte zamlı sigara fiyatları...
Yeni zamla birlikte JTİ grubunda yer alan sigara markası Winston fiyatları 30-32 TL arasında satışa sunulmaya başlandı. Aynı grupta yer alan diğer sigaraların fiyatları şöyle:
Camel Slender 29,5 TL
Camel 30 TL
Monte Carlo 29,5 TL,
LD 29,5 TL