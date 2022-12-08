Sigaraya zam mı geldi 8 Aralık güncel sigara listesi yeni fiyatları

Sigaraya zam mı geldi sorusu bugün birçok vatandaşın merak ettiği konulardan biri oldu. 2022 yılında 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına iddialara göre yılbaşı gelmeden 4 lira birden zam gelecek. Peki yapılacak sonla birlikte en düşük sigara fiyatı kaç para olacak? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları